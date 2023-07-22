Михаил Дегтярев пообщался с футболистами на тренировке «СКА-Хабаровск»

Команда ударно начала сезон, порадовав первой победой
Фото: футбольный клуб "СКА-Хабаровск"
Глава региона, который регулярно помещает матчи хабаровчан, прибыл на базу футбольного клуба во время подготовки спортсменов к грядущему на выходных матчу. Оставшись под впечатлением после первой игры против «Шинника», губернатор поздравил игроков и тренерский штаб с удачным стартом сезона.
Отдельного внимания Михаила Дегтярева заслужил новичок команды Кирилл Никитин, ударной начавший сезон, уже в дебютном матче отметившись дублем. Один из голов полузащитника и вовсе был признан лучшим мячом, забитым по итогам всего первого тура МЕЛБЕТ-Первой лиги.
Напомним, следующий матч хабаровчане снова проведут в родных стенах. В воскресенье 23 июля соперником хозяев станет «Тюмень»
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