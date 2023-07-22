Чиновники Магаданской области стали фигурантами уголовного дела о халатности при ликвидации лесных пожаров

Площадь пожаров выросла до 380 гектаров Фото: СУ СК России по Магаданской области

Как поясняет следственный комитет по Магаданской области, 7 июня 2023 года природный пожар площадью 24 гектара был зарегистрирован на территории лесничества в границах государственного природного заповедника «Магаданский».

Следствие установило, что должностными лицами, ответственными за решения по ликвидации природных пожаров на заповедных территориях, не были приняты необходимые меры противопожарной безопасности, из-за чего площадь лесного пожара 18 июня выросла уже до 380 гектаров. Лесному фонду Российской Федерации вследствие происшествия был нанесен ущерб в размере около 7,5 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением особо крупного ущерба».

- В ходе расследования сотрудники следственных органов, совместно с МЧС России, осмотрели место происшествия. В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех юридически значимых обстоятельств, - сообщили в СУ СК по Магаданской области.

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