Что случилось в ночь на 23 июля в Хабаровске

Мужчину, скинувшего ребенка с балкона, заключили под стражу в Комсомольске-на-Амуре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Суд решил заключить под стражу мужчину, который сбросил ребенка с балкона третьего этажа в Комсомольске-на-Амуре. Напомним, к нему с полуторогодовалой малышкой пришла няня. Она поссорилась с мужем и решила найти поддержку у товарища. С собой взяла бутылку водки. В какой-то момент девочка начала плакать, что сильно разозлило мужчину, и он решил проблему по-своему.

Тем временем в Хабаровском крае две недели ищут 33-летнего Михаила Березина. Он отправлялся в Приморье, но пропал по пути. Волонтеры говорят, что мужчина вышел из автобуса и резко исчез. Дальше его следы обрываются, где он сейчас, никто не знает.

А Хабаровск ждет окончания 35-градусной жары. Похолодание в краевой столице обещали к концу недели. Да, есть те, кому такая температура нравится, но назвать воздух свежим невыносимо: быстро начинаешь потеть, болит голова и тяжело дышать. Город будто плавится, как мороженое, на палящем солнце.

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