Первый складской комплекс для OZON запустят в Хабаровске к ВЭФ Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае планируют запустить первый складской комплекс для OZON к Восточному экономическому форуму, который пройдет в сентябре. Это – часть проектов, которые сейчас реализуются на площадке «Авангард» по программе ТОР.

Сама площадка работает уже семь лет и ориентирована на работы индустриального парка «Авангард». Чтобы инвесторам было удобно, для них построили четыре подъездные дороги за почти 676 миллионов рублей, еще 133 миллиона направили на создание дорог внутри ТОР.

- Парк «Авангард» – единственный на Дальнем Востоке индустриальный парк, аккредитован в Минпромторге РФ. В реализацию проектов на территории парка уже вложено больше, чем было заявлено: 4,7 миллиарда рублей, создано около 770 рабочих мест. Всеми данными государством преференциями резиденты успешно пользуются. Это, в первую очередь, нулевые ставки налогов на прибыль, на землю, на имущество, льготные ставки по страховым взносам на сотрудников: не 31 процент, а 7,6, – рассказал коммерческий директор парка Тимофей Казарцев.

Специализацией площадки стали логистическая деятельность, агрокомплекс и пищевая промышленность, а также машиностроение и производство стройматериалов, и это далеко не весь список. Актуальные товары выпускают 13 из 15 резидентов.

Один из самых амбициозных проектов – как раз-таки склад OZON. Его начали строить два года назад, а закончить должны к началу осени. Его возводят по люксовому сегменту склада класса «А+». Это значит, что параметры должны строго соответствовать требованиям: высота не меньше 15 метров, количество разгрузочных доков – 40. Время ожидания заказов по стране после окончания строительства сократится до одного-двух дней.

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