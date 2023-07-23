Изменилось схема проезда к терминалу аэропорта Хабаровска Фото: Мария ЛЕНЦ

Пассажиры хабаровского аэропорта больше не смогут доехать до международного терминала по прежней схеме. Представители аэровокзала сообщили об изменениях пути проезда к международному терминалу. Теперь добраться до него можно будет по совершенно другой схеме.

- Вам необходимо заехать на территорию основной привокзальной площади (третий въезд, считая слева) и проехать вдоль терминала внутренних авиалиний и строящегося международного терминала. Выезд осуществляется также через общую зону выезда привокзальной площади, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Хабаровск.

Изменилось схема проезда к терминалу аэропорта Хабаровска Фото: аэропорт Хабаровска

Оплатить парковку посетители смогут либо в кассах, которые находятся на выездной группе, либо прямо на шлагбауме перед выездом. Здесь можно расплатиться безналичным способом, уточнили сотрудники аэропорта.

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