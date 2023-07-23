Женщина сбила ребенка в Хабаровском крае Фото: прокуратура Хабаровского края

В Ванинском районе девятилетний мальчик получил серьезные травмы в аварии. Ребенка сбила женщина. Дорожно-транспортное происшествие случилось 22 июля в поселке Датта.

- Водитель автомобиля Toyota Caldina совершила наезд на 9-летнего ребенка. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик доставлен в медицинское учреждение с подозрением на черепно-мозговую травму, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сейчас ребенка обследуют врачи. Точное его состояние пока неизвестно. По предварительным данным, женщина была трезвой.

Прокуратура организовала проверку. Сотрудники надзорного органа проверят действия местных властей и выяснят, соблюдают ли они меры по предупреждению аварий на дорогах. Если будут основания, то прокуратура накажет виновников. Также она контролирует проверку, которую проводят правоохранительные органы.

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