Овощи тоннами заготавливают осужденные из ЕАО Фото: УФСИН ЕАО

В колонии-поселении Еврейской автономной области осужденные занимаются заготовкой и выращиванием овощей. Работы идут на производственном участке места лишения свободы. Тех, кто нарушил закон, устроили в засолочный цех, открытые участки и теплицы, а также выездные сельхозобъекты. Там они получают зарплату.

Овощеводство - основной вид работы колонии, который приносит ей доход. А овощи идут не только в продуктовые магазины области, но и другие подразделения уголовно-исполнительной системы.

- На производственных участках выращивают овощи не только для нужд данного учреждения, но и для других исправительных учреждений, следственного изолятора и Биробиджанской воспитательной колонии. Сейчас в теплицах осужденные собирают урожай огурцов и засаливают их. Работы выполняются в соответствии с установленными графиками. Овощи, которые выращиваются вне контрактов, поставляются для реализации населению, - рассказал замначальника УФСИН России по ЕАО Роман Олейников.

По госконтрактам учреждение должно заготовить больше 11 тонн соленых огурцов, 10 тонн картошки и квашеную капусту. Их направят в подразделения УФСИН ЕАО.

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