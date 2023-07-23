Овощей на шесть миллионов рублей продали на ярмарке в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжает работу ярмарка выходного дня. В минувшую субботу жители региона смогли насладиться разнообразием ягод и овощей и прикупить домой все необходимое.

- В середине лета на ярмарке появляется больше свежих овощей. Также растет число участников. Сегодня, например, торговали больше 50 фермеров. Они порадовали гостей и жителей города молодым картофелем, огурцами, помидорами, баклажанами и перцами, которые собрали только вчера, - рассказал руководитель центра инжиниринга краевого сельхозфонда Константин Могильный.

Традиционно на ярмарке продавали рыбу и мясо, овощи, мед, квас, ягоды. А еще прошла еженедельная акция – розыгрыш ящика фермерской продукции. За день 22 июля продали больше 2, 5 тонны продукции, за все 22 рабочих дня – 35, 7 тонны на сумму больше шести миллионов рублей.

В этом году в ярмарке выходного дня есть новшество: каждое мероприятие посвящено какой-либо продукции, будь то мясо, яйца или рыба, или даже дни определенного района. Впереди такие праздники, как «Щедрый июль» и медовый спас.

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