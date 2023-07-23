Колокола прозвенят в Хабаровске 28 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровске в следующую пятницу, 28 июля, прозвенят колокола. В эту дату православные вспоминают князя Владимира, а также отмечают День крещения Руси, которое произошло в 988 году. Совсем скоро новая вера распространилась на все русские земли, заменив язычество, а идолы уничтожили. Во всех храмах Хабаровского края в честь этого события пройдут торжественные богослужения и молебны.

-Кроме этого, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах и монастырях пройдет ежегодный колокольный звон «Слава Тебе, Боже! », который начнется в каждом регионе в 12: 00 по местному времени, - рассказали в Хабаровской епархии.

Звон состоится и в храмах Хабаровского края. В первые мероприятие объединило православные храмы и монастыри России, Белоруссии, Молдавии, Казахстана и других стран в 2012 году.

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