Дождь накроет Хабаровск 24 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

От Хабаровска отступает июльская жара, палящее солнце сменится темными тучами. В целом, опасных метеоявлений в регионе не ожидается, говорят синоптики.

В краевой столице 24 июля пройдет дождь. Ночью температура воздуха составит 18-20 градусов тепла, днем поднимется до 25-27 градусов. Ветер подует с востока со скоростью 7-12 метров в секунду.

По южным районам пройдет кратковременный дождь, местами – полноценные осадки. Ночью воздух прогреется до 23 градусов Цельсия, днем столбик термометра поднимется до +29 градусов. Ветер южный, 3-10 метров в секунду.

Немного охладиться смогут и жители центральных районов Хабаровского края. Где-то пройдет небольшой дождик, а некоторые села ждет настоящий ливень. Ночью температура воздуха составит 15-21 градус, днем – 23-29 градусов. Ветер подует с разных сторон света со скоростью 2-10 метров в секунду.

На севере существенных осадков не будет. Исключениями станут, разве что, Советско-Гаванский и Ванинский районы – там ожидается небольшой дождик. Ночью температура воздуха составит 11-17 градусов, днем будет варьироваться от 17 до 30 градусов. Ветер западный, 3-14 метров в секунду.

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