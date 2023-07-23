Мужчина на иномарке протаранил заправку в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровского края

Днем 22 июля в Хабаровске произошла авария. Мужчина на иномарке влетел в ограждение заправочной станции. Водитель пострадал.

Авария произошла в краевой столице примерно в 14:26. За рулем автомобиля Toyota Sienta был 51-летний мужчина. Именно он устроил аварию на Тихоокеанской, 130/1.

- Водитель, двигаясь по территории АЗС, совершил наезд на ограждение автозаправочной станции, с последующим падением автомобиля, - рассказали в Госавтоинспекции Хабаровского края.

В итоге сам водитель пострадал. Его отправили в больницу, сейчас мужчина находится под пристальным наблюдением врачей. О точном его состоянии не сообщается. Неизвестна также и причина дорожно-транспортного происшествия – ее предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Ранее в Хабаровском крае женщина сбила девятилетнего ребенка. Мальчика также доставили в больницу, где за ним присматривают врачи.

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