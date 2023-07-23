Больше тысячи человек получают пособие по уходу за ребенком в Магаданской области Фото: Даниил ОПАРИН

Размер выплаты составляет 40 процентов от заработка

В Магаданской области больше тысячи человек в 2023 году получают пособие по уходу за ребенком до полутора лет. На выплаты имеют право работающие родители или родственники, которые официально оформили этот отпуск.

Размер выплаты составляет 40 процентов от средней зарплаты мамы, папы или человека, на которого она оформлена. Но только вот сумма пособия не может быть ниже 14 605 рублей. Максимальная выплата в регионе составляет 33 281 рубль.

- Пособие рассчитывается исходя из заработка человека, который оформляет отпуск по уходу за малышом. Его высчитывают за последние два года перед наступлением отпуска. Если в это время женщина находилась в декретном отпуске или же по уходу за ребенком, соответствующие календарные годы по заявлению могут быть заменены. Тогда размер пособия будет выше, - рассказали в ОПФР Магаданской области.

При этом не имеет значения, какой по счету ребенок. А если человек ухаживает сразу за несколькими детьми, то выплату суммируются, но не могут быть больше 100 процентов среднего заработка.

Подать заявление можно по месту работы. Потом начальство получает все сведения и в течение трех дней передает данные в ОПФР. Потом нужно еще 10 рабочих дней, чтобы назначить и выплатить пособие. Потом деньги приходят 8 числа каждого месяца.

При этом можно продолжить работать, но только если это неполный рабочий день. Зарплата будет пропорциональна отработанному времени.

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