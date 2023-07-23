Больше 40,5 тысячи гектаров лесов горят в Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Лесопожарная обстановка в Магаданской области все еще остается тяжелой. В регионе по данным на 23 июля зафиксировано 18 природных пожаров. Огонь распространился на площади 40 532 гектара. На тушении рабаотают 280 человек.

- В рамках межрегионального маневрирования на территории области работает 178 человек из разных регионов, среди которых Иркутская область, Приморский край, Еврейская автономная область, Забайкальский край и Республика Тыва, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Кроме того, полыхает и заповедник «Магаданский». Там зарегистрирован один природный пожар, он находится на контроле специалистов. Населенным пунктам и объектам экономики ничего не угрожает, говорят в МЧС.

Между тем, чтобы не допустить несчастных случаев, в регионе введен режим ЧС в лесах. В шести районах действует особый противопожарный режим. Разводить огонь, жарить шашлыки, сжигать траву и мусор здесь категорически запрещено. Исключениями являются только специалисты, работающие в этой сфере и имеющие разрешение. За нарушение требований грозит штраф до 800 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.