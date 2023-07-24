Что произошло в Хабаровске в ночь на 24 июля

Женщина сбила 9-летнего ребенка в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Маленький мальчик попал под колеса иномарки в поселке Датта. Ребенка с подозрением на черепно-мозговую травму забрали в больницу. Известно, что на момент аварии женщина-водитель была трезва. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. К проверке подключилась прокуратура.

Мужчина за рулем протаранил забор на заправке в Хабаровске. Автомобиль согнул металлическое ограждение, установленное по периметру небольшого обрыва. Машина слетела вниз. При падении пострадал 51-летний водитель.

В Хабаровске изменилась схема проезда к международному терминалу аэропорта. Водителям рассказали, как теперь можно попасть на территорию аэровокзала на личном транспорте.

В Хабаровском крае разыскивают трех пропавших в Вяземском и Бикинском районах. Один мужчина исчез после поездки на автобусе. Еще двое предположительно утонули в реках Бикин и Амур 22 и 23 июля.

Полиция по горячим следам задержала 29-летнего слесаря одного из предприятий Хабаровска. Он обокрал магазин, стащив оттуда игрушечные вертолеты на пульте управления.

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