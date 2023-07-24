Режим ЧС продолжает действовать в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае все еще сложная обстановка с лесными пожарами. Десятки тысяч квадратных метров охвачены огнем. Большая часть возгораний находится в труднодоступной местности, из-за чего спасатели не могут приступить к тушению леса.

В связи с природными пожарами в Хабаровском крае действует режим ЧС. Сначала он был объявлен на территории региона, а после на межрегиональном уровне.

- В связи с действием режима ЧС запрещено посещение лесов и любое использование открытого огня, - предупредили жителей в региональном правительстве.

При обнаружении очага лесного пожара нужно звонить на прямую линию лесной охраны по номеру 8 800-100-94-00 или 112.

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