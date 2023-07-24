Машину разворотило от удара: иномарка протаранила забор в Николаевске

Два человека госпитализированы после ночной аварии Фото: ОГИБДД по Николаевску

24 июля примерно в 3:30 ночи в Николаевске случилась авария по вине пьяного водителя. Управляя иномаркой, он ехал по Советской, когда в районе дома №220 потерял управление. Машину выбросило на обочину, где она протаранила пешеходное ограждение.

- Двое пассажиров получили травмы разной степени тяжести. Их забрали в больницу, - рассказали в ОГИБДД по Николаевску.

Информации о состоянии пострадавших пока нет. Сотрудники ГИБДД и полиция устанавливают обстоятельства аварии.

Водителям напоминают, что вождение в пьяном виде может привести к серьезным последствиям. Одна ошибка на дороге может стоить людям жизни и здоровья.

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