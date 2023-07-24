Ездила без прав и скрылась с места ДТП: жительницу Хабаровска лишили машины

В Хабаровске суд конфисковал машину у женщины из-за нарушений Фото: Мария СОЛЕЕВА

35-летняя хабаровчанка лишилась машины после того, как несколько раз нарушила закон. В декабре 2022 года ее лишили прав за вождение в пьяном виде. Женщине нельзя было садиться за руль в течение полутора лет.

Через 15 дней после первого случая хабаровчанка опять села за руль и снова попала в поле зрения закона. На этот раз она устроила аварию и сбежала, но скоро ее нашли и предъявили обвинение по статье «Управление автомобилем лицом, лишенным прав и подвергнутым административному наказанию за повторное нарушение».

- По решению суда женщине назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 450 часов, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Кроме того, нарушительнице запретили садиться за руль в течение трех лет, а ее машину конфисковали в доход государства.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.