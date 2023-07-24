Надеялся, что прокатит: иностранца с поддельными правами осудят в Хабаровском районе

Год колонии может получить иностранец за подделку документов в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ГИБДД в октябре 2021 года остановили машину, за рулем которой находился 24-летний житель другого государства. Водитель арендованного автомобиля предъявил права, подлинность которых сразу вызвала сомнения у инспекторов. Они проверили документы по базе и поняли, что удостоверение поддельное.

На иностранца завели дело за использование фальшивых прав. Материалы передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчину могут приговорить к принудительным работам, ограничению или лишению свободы сроком до одного года.

Ранее полиция задержала другого мужчину с поддельными правами, который утверждал, что нашел документы под деревом. Как оказалось, он заказал удостоверение на одном из сайтов, а позже получил координаты тайника с готовыми документами.

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