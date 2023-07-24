Заплатит 13 миллионов: подрядчика накажут за заброшенную стройку детсада в Комсомольске

Компанию «Стройиндустрия» оштрафовали на 13 миллионов рублей в Комсомольске Фото: Дмитрий СТЕШИН

Подрядчик, который занимался строительством детсада в микрорайоне №3 второго Привокзального района Комсомольска, заплатит 13 миллионов рублей. Ранее с ООО «Стройиндустрия» был заключен контракт в рамках нацпроекта «Демография», но компания не исполнила свои обязательства.

Прокуратура провела проверку, по результатам которой подала иск в суд с требованием признать незаконным бездействие КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». Основанием для этого стало невыполнение мероприятий по консервации объекта. Из-за этого была создана угроза хищения имущества, разрушения конструкций, порчи оборудования и материалов. Кроме того, открытая стройплощадка стала местом для сбора третьих лиц, особенно детей и подростков. А игры на опасном объекте опасны и могут закончиться трагедией.

- В июле 2023 года заказчик заключил контракт на возобновление строительства детсада. Ход исполнения контракта находится на контроле, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На основании постановления прокурора города компания «Стройиндустрия» привлечена к ответственности. Организация должна будет выплатить штраф в размере 13 миллионов рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.