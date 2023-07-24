Восстановление лагеря «Олимп» продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В краевой столице продолжаются работы по восстановлению лагеря «Олимп». Его хотят открыть уже в 2024 году, но прежде учреждение должно получить санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора. После этого лагерь внесут в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Хабаровского края. К сентябрю 2023 года подрядчик должен закончить строительство столовой.

- Уже закончены работы по устройству фундаментной плиты, начался монтаж металлоконструкций каркаса здания по графику, - сказала заммэра Хабаровска по социальным вопросам Ольга Мильчакова.

Администрация города проделала большую работу по восстановлению лагеря «Олимп». Здесь провели геодезические работы, разработан генплан, включающий замену спальных корпусов, столовой, строительство клуба и общежития для работников, замену малых форм. Также демонтированы два спальных корпуса. В 2023 году будет разработан проект новой постройки.

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