Михаил Дегтярев принял участие в обсуждении программы «Доступное жилье в ДФО» Фото: Полпредство президента РФ в ДФО

Накануне состоялось заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Его возглавил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В обсуждении принял участие и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Программа будет направлена на поддержку работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для них построят доступное арендное жилье, чтобы привлечь больше кадров в отрасль. Заявка региона сконцентрирована вокруг Комсомольска и Хабаровска.

На реализацию программы выделено 87 миллиардов рублей. Дальневосточные регионы подали заявки на строительство 14179 квартир. Первое арендное жилье станет доступно в ближайшее время.

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