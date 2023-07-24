Михаил Дегтярев принял участие в обсуждении программы «Доступное жилье в ДФО»
Фото: Полпредство президента РФ в ДФО
Накануне состоялось заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. Его возглавил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В обсуждении принял участие и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Программа будет направлена на поддержку работников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Для них построят доступное арендное жилье, чтобы привлечь больше кадров в отрасль. Заявка региона сконцентрирована вокруг Комсомольска и Хабаровска.
На реализацию программы выделено 87 миллиардов рублей. Дальневосточные регионы подали заявки на строительство 14179 квартир. Первое арендное жилье станет доступно в ближайшее время.
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