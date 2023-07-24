Туберкулез у двух человек выявили медики теплохода «Здоровье» в Хабаровском крае

Туберкулез у двух человек выявили медики теплохода «Здоровье» Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Теплоход «Здоровье» побывал в четырех населенных пунктах Хабаровского края. Команда медиков уже осмотрела 650 человек, провела около тысячи исследований. Самыми распространенными методами аппаратной диагностики стали флюорография, ЭКГ и УЗИ.

- Во время осмотров выявлено два случая заболевания туберкулезом. Еще у двух пациентов подозрение на онкологию. Им нужно будет пройти дополнительное обследование. В селе Киселевка врачи диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда. Его срочно доставили в Центральную районную больницу села Богородское, - рассказали в минздраве Хабаровского края.

Сейчас врачи теплохода «Здоровье» продолжают работу в поселках Быстринск и Решающий Ульчского района.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.