Концерт группы Stigmata пройдет в Комсомольске-на-Амуре Фото: vk.com/stigmata_kms Фото: Социальные сети

Легендарная питерская метал-группа Stigmata выступит с концертом в Комсомольске в сентябре 2023 года. Свое выступление участники анонсировали в соцсетях. Уже известно, где пройдет концерт «Стигматы» в Городе юности.

- Stigmata давно завоевала любовь слушателей по всей стране, настало время выступить там, где группа давно не была. Уже более 20 лет она покоряет сердца фанатов металкора, а ее мощные риффы и качественный звук сжигают все на своем пути, - говорится в описании концерта на странице группы во «ВКонтакте».

Мероприятие состоится 26 сентября в одном из клубов Комсомольска. Со сцены прозвучат как всеми любимые песни, так и новый материал, созданный музыкантами за последние годы.

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