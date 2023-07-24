Неизвестный водитель сбил подростков на пешеходном переходе в Биробиджане Фото: Анатолий ЖДАНОВ

23 июля примерно в 22:10 на переходе в районе дома №6 на 40 лет Победы произошла авария. 17-летние подростки переходили проезжую часть по зебре, когда в их строну неожиданно выехала машина. Автомобиль на высокой скорости промчался через переход, сбив несовершеннолетних. Водитель уехал с места аварии, не оказав помощь пострадавшим. Теперь его ищет полиция.

- Очевидцев ДТП просим обращаться по телефонам ГИБДД: 8 964-479-11-11, 4-68-25 или по телефону доверия 128. Если имеется запись видеорегистратора, просьба обратиться в Госавтоинспекцию области по адресу: переулок Малый, 12, - обратились к жителям в ГИБДД Биробиджана.

Пока не установлены ни марка машины, ни пол и возраст водителя.

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