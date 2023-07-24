Волонтеры «Лига Спас» выехали на поиски пропавшего в лесу мужчины из Хабаровска

Волонтеры выехали на поиски пропавшего в лесу мужчины Фото: ДПСО «Лига Спас»

23 июля 73-летний Виктор Михайлович Горбатовский отправился за грибами и пропал. Хабаровчанин уехал на серой «Тойоте» в сторону леса, а позже перестал выходить на связь. 24 июля на его поиски отправилась группа волонтеров ДПСО «Лига Спас».

Виктор Михайлович имеет рост 183 сантиметра, среднее телосложение, светлые глаза. В момент пропажи, предположительно, он был одет в серую кепку, светлую рубашку в полоску и синие брюки.

Волонтеры обращаются к хабаровчанам с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении пропавшего мужчины. Не исключено, что сейчас ему нужна медицинская помощь. Связаться с поисковиками можно по телефонам +7 914-190-12-17, +7 914-167-37-77.

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