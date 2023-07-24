Лучшими пекарями, акушерами и фотографами стали студенты из Хабаровского края
Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края
В Хабаровском крае завершился отборочный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». В нем приняли участие 111 человек из 48 регионов. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет».
Победителей отборочного этапа выбирали по пяти направлениям: «Хлебопечение», «Фотография», «Технологии моды», «Акушерское дело» и «Вальщик леса». По итогам соревнований Хабаровский край завоевал три золотые медали. Полина Ишкова из Хабаровского торгово-экономического техникума стала лучшей в «Хлебопечении». Студентка Хабаровского государственного медицинского колледжа Мадинабону Чирмашова победила в номинации «Акушерское дело». А Александр Чувак из Хабаровского технологического колледжа стал лучшим в «Фотографии».
- Соревнования по этим направлениям были приравнены к финальным. Поэтому участники из Хабаровского края стали лучшими в стране, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.
Окончательные итоги чемпионата подведут в августе 2023 года. Тогда станет известно, кто будет принимать участие в финале соревнований, который пройдет осенью в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.
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