Лучшими пекарями, акушерами и фотографами стали студенты из Хабаровского края Фото: Министерство образования и науки Хабаровского края

В Хабаровском крае завершился отборочный этап Всероссийского чемпионата «Профессионалы». В нем приняли участие 111 человек из 48 регионов. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Победителей отборочного этапа выбирали по пяти направлениям: «Хлебопечение», «Фотография», «Технологии моды», «Акушерское дело» и «Вальщик леса». По итогам соревнований Хабаровский край завоевал три золотые медали. Полина Ишкова из Хабаровского торгово-экономического техникума стала лучшей в «Хлебопечении». Студентка Хабаровского государственного медицинского колледжа Мадинабону Чирмашова победила в номинации «Акушерское дело». А Александр Чувак из Хабаровского технологического колледжа стал лучшим в «Фотографии».

- Соревнования по этим направлениям были приравнены к финальным. Поэтому участники из Хабаровского края стали лучшими в стране, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Окончательные итоги чемпионата подведут в августе 2023 года. Тогда станет известно, кто будет принимать участие в финале соревнований, который пройдет осенью в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

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