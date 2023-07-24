Протаранил дерево: девятилетний ребенок пострадал в аварии на трассе в ЕАО

«УАЗ» с ребенком внутри вылетел с дороги в ЕАО Фото: УГИБДД по ЕАО

Авария произошла 22 июля на трассе Биробиджан - Амурзет. 38-летний водитель УАЗа сел за руль подшофе, взяв с собой в пассажиры девятилетнего ребенка. В районе 202 километра автомобиль съехал с дороги в кювет, где налетел на дерево.

От удара машину разворотило. Колеса вывернуло в разные стороны, кузов «буханки» смялся. Травмы получили водитель и ребенок, который ехал не только без детского кресла, но и не был пристегнут ремнями безопасности.

Пострадавших забрали в больницу, врачи оказывают им помощь. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства аварии.

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