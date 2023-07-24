Арендовал и похитил: полиция раскрыла кражу моющего пылесоса в Хабаровске

Мужчина отправится под суд из-за кражи пылесоса в Хабаровске
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Хабаровчанка решила подзаработать, сдавая в аренду свой моющий пылесос. На ее объявление откликнулся 42-летний мужчина. Он заплатил за суточную аренду, но когда срок вышел, технику хозяйке так и не вернул. Женщина написала заявление в полицию, оценив ущерб в 60 тысяч рублей.
- По подозрению в краже полиция задержала подозреваемого. Мужчина раньше привлекался к ответственности за имущественные преступления. В ходе следствия было установлено, что похищенный пылесос он продал случайному прохожему, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.
На мужчину завели уголовное дело по статье «Мошенничество». Его могут оправить в колонию на срок до пяти лет. Сейчас полиция ищет украденный пылесос.
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