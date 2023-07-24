Жители Хабаровского края могут получить Паспорт здоровья после диспансеризации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Центре управления регионом Хабаровского края сообщили, что в соцсетях пользователи спрашивали о том, какой документ выдает поликлиника пациентам после диспансеризации. Ситуацию прояснили в региональном минздраве.

По словам специалистов, в учреждении должны оформить паспорт здоровья, где будут отражаться результаты всех пройденных анализов и обследований. Также в документ вписывается группа состояния здоровья.

После полного обследования паспорт здоровья передают человеку, прошедшему диспансеризацию. Документ хранится на руках у пациента.

Напомним, что записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к участковому врачу. Возможность пройти обследование по полису ОМС определит специалист с учетом возраста пациента.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.