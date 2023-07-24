Жители Хабаровского края могут получить Паспорт здоровья после диспансеризации
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Центре управления регионом Хабаровского края сообщили, что в соцсетях пользователи спрашивали о том, какой документ выдает поликлиника пациентам после диспансеризации. Ситуацию прояснили в региональном минздраве.
По словам специалистов, в учреждении должны оформить паспорт здоровья, где будут отражаться результаты всех пройденных анализов и обследований. Также в документ вписывается группа состояния здоровья.
После полного обследования паспорт здоровья передают человеку, прошедшему диспансеризацию. Документ хранится на руках у пациента.
Напомним, что записаться на диспансеризацию можно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к участковому врачу. Возможность пройти обследование по полису ОМС определит специалист с учетом возраста пациента.
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