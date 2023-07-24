Профориентацией займется детская железная дорога в Хабаровске Фото: минобр Хабаровского края

Детская железная дорога Хабаровска стала участником проекта «Билет в будущее» в этом году. Соглашение накануне подписал начальник Константин Сарахин. Благодаря этому школьники с 6 по 11 классы смогут пройти профориентацию и попробовать себя в роли машиниста локомотива, его помощника, дежурного по станции или даже специалиста по 3D-моделированию. Мастер-классы будут проходить в течение осени.

- На Дальневосточной детской железной дороге школьникам будут доступны шахматный центр, тренажеры и симуляторы, интерактивный помощник дежурного по станции и многое другое, - рассказали в министерстве образования Хабаровского края.

С этого года проект расширяет свой формат работы. Профориентация станет более доступна и для детей, и для родителей. На сайте проекта создали Профиград - целый город для школьников. Там они могут узнать о профессиях в формате игр, опросов и тестов или даже попробовать себя в качестве инженера-технолога, ученого, агронома, дизайнера или искусствоведа. Параллельно с этим ребята будут сами строить целые районы города, выполняя задания и просматривая обучающие видео. Здесь проходит множество интересных событий, и каждое из них посвящено различным праздникам или темам - безопасности, Дню России, промышленности или искусству. А еще тут открыт кинотеатр и «Тиндер профессий».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.