Прятался в кустах от спасателей: поиски пожилого мужчины завершились в Комсомольске

Пропавшего из СНТ мужчину нашли под Комсомольском-на-Амуре Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

22 июля в полицию позвонили родственники 74-летнего мужчины, который ушел со своего дачного участка в СНТ «Амурские зори» и пропал. Близкие пожилого человека вместе с волонтерами вышли на поиски в субботу, а 23 июля к ним присоединились спасатели МЧС.

- Разделившись на несколько групп, участники поисков прочесывали местность вблизи СНТ и лесной массив вокруг. Около 19 часов вечера 74-летнего мужчину удалось обнаружить, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Пенсионера нашли волонтеры. Мужчина прятался в кустарнике в 150 метрах от СНТ. Позже он рассказал, что слышал, как его зовут, но намеренно не отзывался. Предположительно, он не до конца оценивал ситуацию в силу возраста. Его вынесли из лесополосы и в сопровождении родственников передали бригаде скорой.

Мужчину нашли сидевшим в кустах Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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