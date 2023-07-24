Зерновые культуры начали убирать в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае аграрии начали убирать зерновые культуры, работа стартовала с ячменя. Первыми к кампании приступили в Вяземском районе.

- В южных районах края более благоприятные условия для раннего созревания культуры. В начале августа в поля выйдут хозяйства Хабаровского и имени Лазо районов. Всего в этом году планируется убрать более тысячи гектаров ячменя, - рассказала начальник отдела растениеводства краевого минсельхоза Ольга Терехова.

При этом сельхозпроизводители могут получить поддержку от правительства. Для своевременной уборки зерна, например, можно взять субсидию и возместить ею затраты на покупку семян, удобрений и техники. В этом году деньги получили уже семь человек. Они купили 33 единицы сельхозтехники и оборудования. На это потратили больше 32 миллионов рублей. На уплату лизинга 17 миллионов взяли 12 аграриев. Всего они могут компенсировать до половины затрат. Больше 51 миллиона получили 15 аграриев на агротехнические работы, покупку запчастей, удобрений и производство овощей.

Также в начале июля хозяйства начали готовить грубые корма для крупного рогатого скота. Готово уже почти шесть тысяч тонн, это 42 процента от плана. Лучшие показатели - у хозяйств Хабаровского и имени Лазо районов.

Напомним, посевная началась в конце апреля. В 2023 году из зерновых поля засеяны ячменем, пшеницей, овсом, гречихой и кукурузой.

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