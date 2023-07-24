Больше 5,5 тысячи тонн лосося выловили в Магаданской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 2023 году путина на Дальнем Востоке начинает набирать обороты. За прошлую неделю поймали больше 88 тысяч тонн рыбы. Общий вылов тихоокеанских лососей к 18 июля достиг почти 120 тысяч тонн, что на 65 процентов больше, чем в 2021 году. Традиционно сравнивают четные и нечетные года из-за особенностей жизненного цикла горбуши.

В Магаданской области за время путины наловили 5,6 тысячи тонн лосося, это почти в три раза больше, чем уровень 2021 года. На Камчатке показатели выросли на 61 процент, на Сахалине - на 19 процентов. В Хабаровском крае рыбы выловили почти в пять раз больше, а в Приморье - в 13 раз.

- Промысел лососевых идет с превышением показателей за последние три года. Дальний Восток обеспечивает рост общероссийского вылова. Ожидаем, что полностью будет выполнен прогноз по лососевой путине (около 512 тысяч тонн), а, возможно, и превышен. Уже прошли корректировки по увеличению разрешенного вылова в Приморском крае, Сахалинской области и на Камчатке, - рассказал заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В целом уровень загруженности холодильных мощностей составляет почти 22 процента, а стоимость доставки рыбы поездом в центр страны не поменялась.

Практически вся рыба идет на российский рынок.

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