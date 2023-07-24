Циклон принесет дожди в Хабаровский край 25 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровском крае 25 июля окончательно испортится из-за нового циклона, который накроет регион уже грядущей ночью. В Хабаровске и всех районах ожидаются осадки в течение дня. При этом среднесуточная температура поднимется на два-три градуса.

В Хабаровске погода 25 июля будет дождливой в первой половине дня и после обеда. До восхода солнца пройдет сильный дождь, а к полудню ожидаются небольшие осадки. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Ночью столбик термометра покажет +18…+20, а днем +26…+28 градусов.

В южных и центральных районах тоже пройдут дожди. Непогода обойдет стороной только часть северных территорий, кроме Николаевского, Ульчского и района имени Полины Осипенко.

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