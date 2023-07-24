«Ростелеком» расширяет оптическую сеть Хабаровского края

Фото: ПАО «Ростелеком»

В первом полугодии 2023 года «Ростелеком» построил телекоммуникационную инфраструктуру еще для 1100 семей Хабаровского края. Жители многоквартирных и частных домов в городах и селах получили возможность пользоваться современными цифровыми услугами связи.

Компания проложила 27 километров оптических сетей в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Федоровке, Бычихе, Осиновой речке, Ракитном и Сосновке. Новые линии запущены по технологии GPON, при которой оптоволокно заводится в квартиру или дом абонента и позволяет подключить все услуги по одному кабелю. Сеть GPON имеет большую пропускную способность, а скорость передачи данных в ней составляет до 1 Гбит/с.

«Ростелеком» ежегодно расширяет оптическую сеть края, инвестируя в строительство новых линий связи и наращивая мощности существующих. На текущий момент компания обеспечивает интернетом более 210 городских и сельских поселений региона. В большинстве из них скорость доступа в Сеть составляет 100 Мбит/с и выше. Для новых клиентов, при подключении домашнего интернета или пакета услуг, у нас действует акция - «30 дней в подарок». Это хорошая возможность в течение первого месяца бесплатно протестировать услуги и оценить их качество», - рассказала директор по работе с массовым сегментом хабаровского филиала ПАО «Ростелеком» Лейла Абузова.

По статистике компании, жители края чаще выбирают пакетные предложения, которые могут включать интернет, мобильную связь, интерактивное телевидение, онлайн-кинотеатр Wink и видеонаблюдение. Преимущество таких комплексных решений для абонентов - оплата услуг единым счетом со значительной скидкой и управление всеми тарифными опциями через личный кабинет.

Выбрать тариф, узнать об акциях и подключить услуги «Ростелекома» можно на сайте или по бесплатному телефону 8 800-100-08-00.

Реклама. ПАО «Ростелеком». LjN8KRYdF