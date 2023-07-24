Большую партию гуманитарного груза отправили в зону СВО из Хабаровского края Фото: администрация района имени Лазо

Жители Хабаровского края собрали очередную партию гуманитарного груза для солдат на СВО. В минувшие выходные ее отправили в зону спецоперации из района имени Лазо.

- Гуманитарную помощь для наших мобилизованных собирает весь район. Это и жены, и матери, и сестры военнослужащих, и просто неравнодушные люди. Однако мало собрать груз, нужно его еще отправить, чтобы каждая посылка дошла лично в руки. Мы прикладываем максимальные усилия, чтобы оказать помощь бойцам. А когда получаешь от них обратную связь со словами благодарности, хочется не останавливаться на достигнутом, а продолжать работать в том же ритме, - рассказала член общественной организации «Сила помощи за ленту» Оксана Корнева.

В крупную посылку вошли вещи, сухой душ, средства от комаров, маскировочные сети, препараты и все, что только может пригодиться солдатам в зоне спецоперации. Кроме того, школьники написали военным письма с теплыми пожеланиями.

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