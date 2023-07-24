Самовыгул собак запретили в ЕАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Еврейской автономной области запретили самовыгул собак. Инициатива принадлежит городской думе, ее поддержали и депутаты заксобрания.

- Самовыгул домашних животных - это большая и актуальная проблема в малых населенных пунктах ЕАО, в частных секторах и микрорайонах Биробиджана. Владелец отпускает своего питомца на свободный выгул, а он представляет угрозу для жизни и здоровья жителей нашего региона, - сказал председатель Биробиджанской городской думы Антон Болтов.

Также в законе прописано и другое требование: нужно убирать за своим питомцем. К сожалению, в области таких людей мало, а новый закон дисциплинирует их и сделает регион чище.

Система штрафов пока будет минимальной. Для начала жители области должны понять, зачем нужен этот закон.

А с 1 ноября обязательно нужно будет идентифицировать и зарегистрировать домашних питомцев. Департамент ветеринарии уже подготовил необходимую нормативную базу. Регистрация - это получение паспорта на животное в любой государственной ветклинике. Идентифицировать животное можно любым знаком. Главное, чтобы по нему можно было понять, кому принадлежит питомец. Знаком может стать татуировка или чип.

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