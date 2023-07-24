География партнеров карты «Муравьев-Амурский» расширяется в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае партнеров карты «Муравьев-Амурский» становится все больше. Так что получить скидки и бонусы можно не только в краевой столице.

Например, в Комсомольске-на-Амуре теперь есть программа лояльности от центра развития спорта, «Силинского парка» и Дома молодежи. Кроме того, в городе по карте можно посетить медцентры и зоомагазины, а еще получить услуги в туристической базе в районе имени Лазо и у фермеров в селе Корсаково-1.

- Расширение сети партнеров - показатель интереса и востребованности проекта. Всего сейчас скидки можно получить в 55 компаниях в разных направлениях: культуры, медицины, спорта, в кафе и ресторанах, магазинах и торговых сетях, - рассказал министр цифрового развития и связи Хабаровского края Алексей Гусев.

На сегодняшний день карту получили больше 5500 человек. Подробнее узнать о проекте и программах лояльности можно в приложении «Карта жителя Хабаровского края». Подключить к проекту можно карту «Мир», она включает в себя банковскую, транспортную, бонусную и социальную карту. Ею также можно подписывать документы, ведь она выступает и в роли электронной подписи.

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