Фальшивые сыр и сливочное масло завезли в больницы Хабаровского края Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Пациентов хабаровских больниц кормили фальшивыми продуктами. В медучреждениях Хабаровского края нашли фальшивые молочные продукты. Из центральной части России в организации завезли фальшивые сливочное масло и сыр. Подделку нашли во время государственного мониторинга. Пробы отобрали специалисты Россельхознадзора. И ни одна из них не прошла проверку. Образцы дали положительные результаты по тем показателям, по которым их быть не должно.

- Сливочное масло не прошло лабораторную проверку по жирнокислотному составу, который позволяет вычислить замену молочного жира растительным. Как в масле, так и в сыре были выявлены масла и жиры на растительной основе - стерины, - рассказали представители ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Несоленое сладкосливочное масло произвели в Подмосковье, а российский сыр завезли из Омской области.

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