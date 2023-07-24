Мужчина обокрал бывшую в Магаданской области Фото: Иван МАКЕЕВ

В Магаданской области приговора суда ждет 35-летний мужчина. Он обокрал свою бывшую жену, теперь против него завели уголовное дело. Прокуратура региона утвердила обвинение.

Сообщается, что мужчина жил с бывшей осенью 2018 года, с сентября по октябрь. То ли старые чувства вернулись, то ли просто жилья не было, но пара делила совместный быт. Однако мужчина оказался не самым честным и решил ограбить когда-то горячо любимую женщину.

- Воспользовавшись ее отсутствием, похитил у супруги деньги в сумме 6,5 тысячи рублей и золотые украшения стоимостью свыше 73 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Ювелирку мужчина сдал в ломбарды, а деньги, заработанные незаконным путем, потратил на себя. Женщина терпеть не стала и обратилась в полицию. После этого экс-супруг сам пришел в отделение и написал явку с повинной, даже частично возместил ущерб.

Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд.

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