Проект «Социальное казначейство» запускают в Хабаровском крае

Он упростит получение соцвыплат Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае запускают проект «Социальное казначейство», который поможет получить 45 видов информации в порядке межведомственного взаимодействия от 10 ведомств и организаций. Он упростит получение соцвыплат в зависимости от жизненной ситуации человека. Сейчас на основании одного заявления можно получить 28 мер помощи, это в полтора раза больше запланированного.

- Чтобы реализовать данный проект, министерством разработана «дорожная карта» по направлению «Предоставление мер социальной поддержки проактивно или на основании только одного заявления», определены ежегодные целевые показатели предоставления мер социальной поддержки на основании одного заявления. В 2025 году таким образом запланировано предоставлять 80 процентов выплат. Стоит отметить, что в 2022 году этот показатель был запланирован на уровне 15 процентов (девять мер социальной поддержки). По итогам года показатель достиг 41 процента, - рассказали в минсоцзащиты региона.

Министерство заключило договор с МФЦ, сейчас информационные системы ведомств интегрируются. В центрах установили 20 компьютеров для посетителей, где они могут подать заявление при помощи специалистов.

В этом году прошло немало заседаний рабочей группы по организации работы между различными министерствами. По итогу нужно освободить семьи с детьми от сбора справок для получения поддержки.

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