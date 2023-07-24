Две девочки чуть не погибли в аварии из-за молодого парня в Магадане Фото: ГИБДД Магадана

В Магадане днем 22 июля произошла авария, во время которой пострадали два ребенка. Дорожно-транспортное происшествие произошло напротив дома № 1Б по Колымской улице.

Оказалось, что по городу ехал 21-летний парень на Toyota Sprinter, он выехал на встречку и влетел в Suzuki Escudo, за рулем которой ехал мужчина 39 лет.

- В результате ДТП пассажирки «Сузуки» - две девочки в возрасте семи и 13 лет - получили телесные повреждения. Бригадой скорой на месте происшествия пострадавшим оказана медицинская помощь, - рассказали в ГИБДД Магадана.

Инспекторы рассказали, что детей спасли ремни, которыми они были пристегнуты. В противном случае их травмы могли оказаться куда более серьезными. Неизвестно, как сильно бы тогда пострадали девочки.

Против водителя «Тойоты» составили протокол, ему грозит штраф до полутора тысяч рублей.

Полиция проводит проверку.

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