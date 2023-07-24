Количество глэмпингов выросло в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Глэмпинги пользуются большой популярностью в Хабаровском крае. За последние два года их число выросло вдвое. Жителям и гостям региона нравится комфортный отдых на природе, и на это они готовы потратить несколько часов пути. А туристический бизнес тратит все больше средств на строительство и модернизацию баз отдыха, они появляются и в самых отдаленных районах.

При этом предприниматели могут получить и поддержку от государства. Размер субсидии вырос с шести до 20 миллионов рублей по поручению губернатора. Эти деньги помогут возместить затраты бизнесменов.

При этом, вкладываясь в строительство некапитальных средств размещения, предприниматели знают, что могут рассчитывать на господдержку.

- Туристическая отрасль - одна из самых динамично развивающихся на Дальнем Востоке и в Хабаровском крае. В этом году увеличен размер субсидии на возмещение затрат нашим операторам, особенно тем, кто строит временные сооружения - глэмпинги. Они пользуются огромным спросом у наших туристов и практически круглый год имеют хорошую загруженность. И мы видим, что предприниматели края активно работают в этом направлении, - сказал Михаил Дегтярев.

Сейчас в регионе работает 112 туристических баз - это на треть больше, чем два года назад. Из них 11 глэмпингов, два года назад было вдвое меньше. Арендовать дом можно за шесть-семь тысяч рублей за сутки, в нем поместится до четырех человек. В последние дни мест там нет, а бронируют их чуть ли не за месяц вперед. Гости есть даже в будни.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.