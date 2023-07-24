Около 30 тысяч гектаров горящих лесов потушили в Хабаровском крае за выходные Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский крае продолжает утопать в огне. За выходные в регионе потушили 10 лесных пожаров. Их площадь почти достигла 30 тысяч гектаров. Сейчас огонь переходит в центр края. Причиной по-прежнему остаются сухие грозы, которые возникают при температуре выше 30 градусов и низкой влажности воздуха.

- В крае пожарная обстановка остается напряженной, число возгораний растет из-за установившей жаркой погоды, высоких температур и отсутствия дождей. Лесопожарная служба принимает все возможные меры для тушения огня. Группировка сил пожаротушения уже доведена до 445 человек, – рассказал начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Кроме того, в регион по программе межрегионального маневрирования приехали еще 190 пожарных из Приморья, ЕАО, Бурятии и федерального резерва Омска.

На тушении работают два воздушных судна и 80 единиц техники. Огонь не угрожает селам, городам и объектам экономики. Из 65 пожаров, действующих в авиационной зоне охраны с земли получится потушить только 15, на всех работают специалисты и арендаторы лесных участков – это 56 человек и 58 единиц техники. В случае чего, на место готовы выехать 129 человек, 151 единица техники.

По состоянию на утро 24 июля в регионе горит 107 пожаров на площади больше 266 тысяч гектаров. С начала сезона зафиксировано 533 возгорания на 546 тысячах гектаров.

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