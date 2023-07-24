День ВМФ отметят в Хабаровске
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Хабаровске на этой неделе отметят день военно-морского флота. Праздник состоится в Краснофлотском районе 28 июля. Всех желающих ждут в парке Дома офицеров флота в 17 часов. Это улица Ильича, 1.
Обычно день ВМФ отмечают чуть позже - в последнее воскресенье июля. В этом году дата выпадает на 30 число.
- Для хабаровчан выступления подготовили танцевальный клуб «Реверанс», военный оркестр, коллектив «Вперед, Россия». Более 100 ребят в тельняшках исполнят танец «Яблочко», - рассказали в администрации Хабаровска.
Также гостей мероприятия ждет выставка ретро автомобилей, мастер-классы и викторины. Лучшим знатокам по итогам теста вручат ценные подарки.
А в конце мероприятия хабаровчане смогут потанцевать в пене – их ждет пенная дискотека «По волнам».
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru