Этнофестиваль с дегустацией национальных блюд пройдет в Магадане Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Магадана Юрий Гришан подписал постановление о проведении этнического фестиваля «Дыхание моря». Мероприятие состоится 12 августа в этнопарке «Дюкча». На нем гостям и жителям города предложат попробовать национальные блюда из рыбы, принять участие в конкурсах и посмотреть концерт.

- Каждый на фестивале сможет отведать ухи, приготовленной по рецептам разных народов мира, увидеть северное многоборье, посмотреть и приобрести на память сувениры северных мастеров, - рассказали в администрации Магадана.

Это не просто развлечение для всех желающих. Таким образом власти города хотят привлечь внимание к защите Охотского моря, объединив народы, которые живут на Колыме. В фестивале примут участие представители каждой из наций, считающих Магаданскую область своим родным домом.

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