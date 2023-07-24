Мост провалился под самосвалом в Хабаровском крае

Самосвал провалился на мосту в Хабаровском крае Фото: Хабаровское управление дорог

В Хабаровском крае произошла авария на мосту в Бикинском районе. В минувшую пятницу, 21 июля, на 23 километре дороги «подъезд к Козловке» частично разрушилась переправа после того. Как по нему проехал самосвал.

- В дежурную часть ОМВД Бикинского района поступило обращение, в следствие чего на место происшествия был направлен экипаж ДПС для фиксации дорожно-транспортного происшествия. Также на место аварии прибыл представитель подрядной организации, осуществляющей содержание данного участка автомобильной дороги, - рассказали в Хабаровском управлении автомобильных дорог.

Предупредили также сотрудников ГИБДД и ЕДДС. Автобусы по этой дороге временно не ездят. Когда восстановят движение, пока не сообщается.

Самосвал с проезжей части убрали, мост отремонтировали. Теперь там лежат новые опоры и продольный настил.

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