Избил продавца и бежал от преследования: мужчина напал на сотрудницу магазина в Вяземском

Росгвардейцы задержали избившего продавца мужчину Фото: Росгвардия по Хабаровскому краю

Работница магазина разливных напитков на улице Коммунистической в Вяземском нажала тревожную кнопку после того, как на нее напал один из покупателей. Мужчина набросился на продавца и несколько раз ударил ее. После он узнал, что женщина вызвала охрану, и поспешил на выход.

На вызов сразу выехали росгвардейцы. Они уточнили у пострадавшей приметы налетчика и выехали на его поиски. Подозреваемого заметили недалеко от торговой точки на той же улице. Увидев служебную машину, мужчина попытался сбежать, но уйти от преследования у него не получилось.

- 34-летний мужчина был доставлен в отдел полиции, где его опознала продавщица магазина, - рассказали в УФС ВНГ Росгвардии по Хабаровскому краю.

Во время досмотра в кармане у задержанного нашли сверток. Внутри была табачная масса со специфическим запахом. Содержимое отправили на экспертизу. Кроме нападения, мужчину теперь подозревают в хранении наркотиков.

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