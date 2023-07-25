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НовостиОбщество25 июля 2023 0:03

Разрушенный мост восстановили в Бикинском районе Хабаровского края

Переезд был перекрыт с 21 июля
Александра ЯВИЩЕНКО
Разрушенный мост восстановили в Бикинском районе Хабаровского края

Разрушенный мост восстановили в Бикинском районе Хабаровского края

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

21 июля в Бикинском районе на 23 километре дороги «Подъезд к Козловке» частично разрушился мост. Переправу повредили большегрузы, которые часто курсировали через этот участок.

- На место происшествия прибыли экипаж ДПС и ГИБДД района, представитель подрядной организации, которая отвечает за содержание этого участка. Временно было прекращено движение автотранспорта, - рассказали в минтрансе Хабаровского края.

Позже на ремонт моста была направлена бригада рабочих. Они убрали застрявший на дороге самосвал, положили новые опоры и продольный настил. В настоящий момент проезд по мосту восстановлен для всех видов транспорта.

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