Михаил Дегтярев посетил Дебальцево с рабочим визитом Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Дебальцево в ДНР. В мае 2022 года регион взял шефство над Городом воинской славы и теперь помогает в его восстановлении. За год было отремонтировано и введено в эксплуатацию 25 объектов: детсад, центр юношеского творчества, библиотека, семь объектов ЖКХ и 15 - дорожного хозяйства.

- Сегодня в работе школа - делаем капремонт здания. Еще в одном детсаду ведем благоустройство, строим в Дебальцево спортплощадку. Люди, кстати, уже дали ей название - «Амур». Хотим присвоить имя и школе. Попрошу наших историков уделить этому вопросу внимание, чтобы подчеркнуть связь поколений и наших регионов, Хабаровского края и Донбасса, - рассказал Михаил Дегтярев.

Губернатор пообещал закончить работы в спорткомплексе «Локомотив». В феврале его почти сдали в эксплуатацию, но после обстрела ВСУ здание получило серьезные повреждения.

Михаил Дегтярев во время поездки встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным. Они обсудили планы на 2024-2025 годы по восстановлению мирной жизни в Дебальцево.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.